كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:12 مساءً - البنك الأهلي المصري يزور المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

البشاير

في اطار خطة البنك الأهلي المصري التي تستهدف دعم كافة المشروعات التنموية والقومية ، قام وفد من البنك برئاسة يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الادارة ولفيف من قيادات البنك بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية العملاقة والتي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد والجاري انشاؤها حاليا.

شمل برنامج الزيارة البداية بعرض تفصيلي من المهندس كريم سامى سعد رئيس مجلس ادارة شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية للمشروع تضمن مكوناته وحجم اعماله ومراحل تنفيذه والشركات المحلية والعالمية المستهدف جذبها للاستثمار بتلك المنطقة والذي أعقبه قيام الوفد بجولة ميدانية بالمشروع للتعرف وكذا زيارة مدينة سلام مصر المليونية الجاري انشاؤها بنفس المنطقة.

وخلال الزيارة صرح يحيي أبو الفتوح أن اهتمام البنك الاهلي بتقديم الدعم للمشروع يأتي ايمانا منه بأهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة الصناعية ببور سعيد عالميا حيث تقع في المنطقة التي تصل بين قارات أوروبا وافريقيا وأسيا ، ثم وجه الشكر للقائمين على المشروع مؤكدا على دور البنك الأهلي المصري الداعم للمشروع والذي يتم من خلال دراسة احتياجاته التمويلية وكذا تقديم كافة الخدمات المصرفية التي يحتاجها المشروع والمصانع المزمع انشاؤها بالمنطقة الصناعية من خلال تواجد فرع للبنك داخل تلك المنطقة لتحقيق السهولة والسرعة في تقديم تلك الخدمات الحيوية وهو الدور الذي يتبناه البنك لدعم تلك النوعية من المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة .

الجدير بالذكر أن شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية تتولى مهمة تنمية وتطوير وإدارة وتسويق المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والتى يبلغ إجمالي مساحتها 16 مليون م2 ، وتشمل المنطقة عدة مناطق مختلفة للصناعات المتنوعة الجاذبة للاستثمار وهي تعتبر نتاج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلاً فى مجموعة التنمية الصناعية IDG – مجموعة حسن علام القابضة HA – وشركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون.