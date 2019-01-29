رغم "خليها تعنس".. "مش جواز والسلام" بارقة نور في معرض الكتاب

طرحت الكاتبة مايسة كمال، آخر مؤلفاتها في مجال العلاقات الزوجية، كتاب "مش جوازة والسلام"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في التجمع الخامس.

وفي خضم الحديث عن "خليها تعنس"، الحملة التي اعتبرها الكثيرون مسيئة للفتيات، ووضعها في إطار سلعة تباع وتشترى، يتحدث الكتاب عن المفاهيم المغلوطة التي تخرج من الشباب والفتيات، وأصبحت في غير موضعها، فيناقش الـ"ترند" المسمى بـ"سترونج اندبندنت وومن".

وكذلك الكليشهات التي تخرج من الشباب مثل "خليها تعنس وأنا راجل"، ويبرز التوافقات، والأدوار الطبيعية لكل من الذكر والأنثى، وعلقت "مايسة" على حملة "خليها تعنس" في تصريحات لـ"هن" قائلة: "المفروض نتكلم عن الغلاء فعلا، بس إيه علاقة البنت أو الولد بده، مينفعش يقولوا كده لأن ليه أخت وأم المفروض يخاف عليهم".

وتتمحور فكرة الكتاب الرئيسية حول، وجوب التثقيف للزوجين، كي ينعما بحياة هادئة، ويبرز أهمية الدورات التي تؤخذ قبل الزواج لمعاملة مثالية، وإنجاح العلاقة، وذلك عن طريق رواية بطلتها معدة في أحد البرامج الكبرى في مصر.

تسافر المعدة إلى بلد وهمي، تصل نسبة الطلاق والعنوسة فيها إلى 90%، وتطبق تجربة "رخصة الزواج"، والتي لا تؤخذ إلا بعد عقد عدة دورات للعريس والعروس قبل الزفاف، وذلك عبر 4 محاور، رئيسية ينفذها 4 مستشارين.

أحدهم مسؤول عن الإعلام، وآخر عن التربية، والثالث يصبح مسؤولا عن المشاكل الفردية ليحلها في كل مكان، والرابع هي الفتاة بطلة الرواية والمسؤولة عن "رخصة الزواج"، والتي بها تحل مشكلات الطلاق والعنوسة.

ناقش الكتاب التعدد، والحب الصحي، والاحتياج، وأسئلة يوم التعارف، وجودة الأفكار، والثقة بالنفس، وفوبيا الزواج، وكذلك قلق التأخر في الزواج، والرد على كل الأسئلة بأذهان الفتاة والشاب.

وفي نهاية الأحداث، تحاول البطلة تطبيق "رخصة الزواج" في مصر، كي يتفهم الأنثى والذكر بعضهم البعض، وتنجح العلاقة، وذلك عبر قناة فضائية "محو الأمية الزوجية"، لتستجيب في النهاية وتلزم مصر المقبلين على الزواج بـ"الرخصة الزوجية".

مايسة كمال هي كاتبة شابة تبلغ من العمر 29 عاما، حاصلة على ماجستير صحة نفسية، ودبلومات إرشاد أسري، ويقام حفل توقيع الكتاب، الخميس المقبل في معرض الكتاب الساعة الـ1 ظهرا.

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