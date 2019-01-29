محمود العسيلي عن الزواج: "مايفرقش عن قلبة العربية"

رد المطرب محمود العسيلي على تدوينة لأحد متابعيه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، شبه خلالها الزواج بالسيارة المنقلبة.

وكتب أحد متابعي "العسيلي" في تدوينته: "صاحبي كل ما تشتغلك أغنية في العربية بيتجنن ويبقى هيموت ويتجوز أو يقلبنا بالعربية، قوله إهدا وأنت سايق يا سند"، في إشارة إلى رومانسية أغنياته، ليرد "العسيلي" ساخرًا: "مافيش فرق كبير ما بين الجواز وقلبة العربية.. واضح إن سند انتحاري".

وحصدت تدوينة "العسيلي" إعجاب العديد من متابعيه بالموقع ذاته، إذ علق أحدهم قائلا: "أدق وصف للجواز.. عاش"، فيما قال آخر: "يبقى لا يتجوز ولا يتهور.. عدم خسارة العربية أحسن".

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