رد المطرب محمود العسيلي على تدوينة لأحد متابعيه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، شبه خلالها الزواج بالسيارة المنقلبة.
وكتب أحد متابعي "العسيلي" في تدوينته: "صاحبي كل ما تشتغلك أغنية في العربية بيتجنن ويبقى هيموت ويتجوز أو يقلبنا بالعربية، قوله إهدا وأنت سايق يا سند"، في إشارة إلى رومانسية أغنياته، ليرد "العسيلي" ساخرًا: "مافيش فرق كبير ما بين الجواز وقلبة العربية.. واضح إن سند انتحاري".
وحصدت تدوينة "العسيلي" إعجاب العديد من متابعيه بالموقع ذاته، إذ علق أحدهم قائلا: "أدق وصف للجواز.. عاش"، فيما قال آخر: "يبقى لا يتجوز ولا يتهور.. عدم خسارة العربية أحسن".
كانت هذه تفاصيل خبر محمود العسيلي عن الزواج: "مايفرقش عن قلبة العربية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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