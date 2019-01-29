"هالة" تقيم دعوى خلع: "جوزي بطل يصرف".. والأخير يرد: "مراتي مدمنة"

"أخاف ألا أقيم حدود الله" هكذا بدأت "هالة. ع"، دعوي خلع أقامتها أمام محكمة الأسرة ببنها ضد زوجها تتهمه فيها بعدم الإنفاق عليها، وعدم قدرتها على تحمل الحياة معه، فيما وجه الزوج الاتهامات لزوجته بالإدمان حتى تدخل القضية في نطاق جديد، تم حجزها للفحص الطبي والعديد من الإجراءات.

الزوجه "هالة" 33 سنة قالت إنها سبق لها الزواج وفشلت وطلقت بعد خمس سنوات من الزواج، لتجلس بمنزل والدها دون أي عمل، لتجد نفسها أمام خيارين إما أن تظل هكذا دون أن يكون لها أي قيمة، أو أن تتزوج من أي رجل يطرق بابها للخروج إلى بيت جديد.

وتمر الأيام ويأتي "محمود. ق"، صاحب الـ85 عاما يطلب الزواج منها، وبعد تفكير لم يستمر طويلا قررت أن تتزوج به وأن تغير حياتها من جديد لتنجو من سجن منزل والدها الذي لم تخرج منه منذ أن تم تطليقها من زوجها الأول.

وبالفعل دخلت الزوجة إلى حياة جديدة بعد الزواج لكنها سرعان ما تحولت الحياة من جديد وبدأت المشكلات تدب بينهما وتدخل في مناوشات متفرقة يوميا للخلافات الزوجية اليومية، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من القلق والخوف لديها حتى ازدادت المشكلات وبدأ الزوج الجديد في التقليل من الإنفاق عليها أو الحصول على مبالغ مالية للوفاء بما يحتاجة المنزل من احتياجات، وكان الأمر يتم بالرفض والمشادات اليومية، الأمر الذي أجبرها على المطالبة بالخلع من الزوج تحت عبارة "الخوف من ألا تقيم حدود الله".

ووقفت الزوجة تطالب بالخلع من زوجها وتتهمه بالبخل وعدم الإنفاق عليها، وما إن وجد الزوج الطاولة تنقلب عليه إلا وقام بتوجيه اتهام إلى الزوجة بأنها تتعاطى المواد المخدرة، وهو السبب الذي جعله يقلل من الأموال التي يعطيها لها.

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