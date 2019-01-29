بالفيديو| ريهام سعيد: اتمنى الحصول على نصف ثمن فستان هاني البحيري لعلاج الأطفال

أعادت الإعلامية ريهام سعيد، الحديث عن أغلى فستان زفاف صممه المصري هاني البحيري، والذي ارتدته الفنانة نيكول سابا، في الديفيلة السنوي له بديسمبر الماضي، خلال برنامجها "صبايا الخير".

وأكدت "ريهام"، أن "البحيري" وعدها بمفاجأة لبرنامج "صبايا"، عقب حديثها عن تمنيها امتلاك نصف قيمة "فستان زفاف نيكول"، المرصع بالألماس، الذي بلغ 180 مليون جنيه، موضحة، أنها ترغب في استغلال ذلك المبلغ في علاج 100 طفل يحتاجون للسفر للخارج للتعافي.

وكان المصمم هاني البحيري أوضح أن المجوهرات في فستان نيكول سابا وراء وصول سعره إلى 10 ملايين دولار، قائلا: "نحاول الفخر بالصناعة المصرية أمام العالم، وشعارنا في تصميم الأزياء.. ألبس المصري وافتخر".

وأضاف "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN"، أنه جرى تصميم الفستان من أجل تشجيع الصناعة المصرية، متابعا: "نحن علينا الفخر بالصناعة المصرية، واستطعنا عمل جدل وتشويق في الشارع المصري لأننا جيبنا لبنانية ترتدي فستان من الصناعة المصرية".

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