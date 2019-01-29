تمكن علماء من جامعة "إلينوي" بالولايات المتحدة الأمريكية، من ابتكار وسادة للشخص الذي يضطر للنوم بجانب آخر يعاني من الشخير.
ونشر البحث في مجلة "ieee spectrum"، وأفاد بأن الوسادة تعمل بفاعلية في صد الشخير، حيث تحتوي على نظام صوتي من مكبرات الصوت وثلاثة ميكروفونات، ومرشح للصوت، وتساعد في كبح صوت الشخير.
وقال أحد العلماء، إن الوسادة فعالة، وتخفف الصوت، حيث تكبح الموجات الصوتية الناتجة عن الشخير، بموجات معاكسة مساوية لسعتها، وأضاف أن تلك المنظومة لكبح صوت الشخير، كانت موجودة في الماضي، لكن فاعليتها لم تكن بالمستوى المطلوب.
لكن أكد العلماء، أنهم تمكنوا من حل مشكلة عدم كبح الصوت في الوسائد السابقة، من خلال وضع مكبرات صوت صغيرة وثلاثة ميكرفونات في داخل الوسادة نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر بتعاني من الشخير؟.. "المخدة" هي الحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.