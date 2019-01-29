بتعاني من الشخير؟.. "المخدة" هي الحل

تمكن علماء من جامعة "إلينوي" بالولايات المتحدة الأمريكية، من ابتكار وسادة للشخص الذي يضطر للنوم بجانب آخر يعاني من الشخير.

ونشر البحث في مجلة "ieee spectrum"، وأفاد بأن الوسادة تعمل بفاعلية في صد الشخير، حيث تحتوي على نظام صوتي من مكبرات الصوت وثلاثة ميكروفونات، ومرشح للصوت، وتساعد في كبح صوت الشخير.

وقال أحد العلماء، إن الوسادة فعالة، وتخفف الصوت، حيث تكبح الموجات الصوتية الناتجة عن الشخير، بموجات معاكسة مساوية لسعتها، وأضاف أن تلك المنظومة لكبح صوت الشخير، كانت موجودة في الماضي، لكن فاعليتها لم تكن بالمستوى المطلوب.

لكن أكد العلماء، أنهم تمكنوا من حل مشكلة عدم كبح الصوت في الوسائد السابقة، من خلال وضع مكبرات صوت صغيرة وثلاثة ميكرفونات في داخل الوسادة نفسها.

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