ياسمين الخطيب عن حملة "خليها تعنس": "فكرة عظيمة”

حرصت الفنانة ياسمين الخطيب التعليق على حملة "خليها تعنس"، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت عبر حسابها الرسمي: "حملة خليها تعنس فكرة عظيمة كانت تستحق الدعم في تحريضها على التمرد على شروط الزواج المادية المُجحفة للشباب، وتلقين الأهالي وليس البنات درساً في روح الزواج، القائمة على المشاركة والمودة والرحمة، وليس المهر والقايمة والشبكة.. لكن مطلقي الحملة أفسدوها بإختيارهم لهذا العنوان المُخزي".

وانهالت التعليقات على المنشور حيث علق أحد متابعيها: "ماهو برضه زي ما أهل البنت بيطلبوا أهل الشباب بتطلب برضه يعني مطلوب من البنات أنها تفرش أوضة وتجيب شاشة ده غير الستائر والمطبخ والنيش، لكن الشباب ممكن تجيب الدهب وبتبيعه بعد الفرح بيوم"، وردت ياسمين قائلة: "معك حق يا أميرة.. ما قصدته هو إلغاء الشروط المادية من قِبَل الطرفين".

وقال آخر: "للأسف الناس مش فاهمة حتة إن الزواج قسمة ونصيب وإنت ممكن يكون معاك فلوس كتيير لكن فاشل كزوج أو كزوجة! الفلوس 40% من مشاكل الزواج والباقي ده في إيدك إنت والارتباط هو أرض امان في بحر أمواج عاتية لو انت مش فاهم مكسب الارتباط يبقى متستحقوش".

​