4 خطوات تساعدك على تجنب سرقة ممتلكاتك في غرف الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

مع بداية إجازة نصف العام، يلجأ كثيرون للاستماع بالأجواء الشتوية وقضاء أوقات ممتعة رفقة أصدقائهم وأفراد عائلتهم من خلال التنزه في الأمان العامة، أو السفر للأماكن السياحية، إذ يواجه كثير من المسافرين بعض المشكلات المتعلقة باختيار الفندق المناسب الذين سيقضون فيها وقت الإجازة، فيبحدث البعض عن الوجبات المقدمة والأسعار التي تناسبهم، دون الاهتمام بالأمان المتعلق بالفندق لعدم سرق الأشياء التي ستكون بحوذتك طوال الرحلة.

لذلك حرص "لايف ستايل الخليج 365" بعض الخطوات عليك اتباعها لتبقى ممتلكاتك في غرفة السرقة طوال الرحلة دون تعرضك للسرقة، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

1- اختيار الغرف المناسبة في الفندق:

من التعليمات الهامة التي يجب مراعتها عند حجز غرفتك في الفندق، هو قراءة التعليقات والأراء حول الفندق من ناحية الأمن المتواجد في الغرفة والمنطقة المحاطة به لتكون في الأمان، كما أن خبراء الأمن يوصون باختيار الغرف التي تكون في الطابق الثالث أو السادس، نظرًا لكونها محط لإنظار كثيرين من عمال الغرفة وتمشيه اللص لفترة طويلة حتى الوصول لباب الاستقبال سيصعب عليه عملية السرقة.

2- الانتباه إلى التفاصيل المتعلقة بالأمن داخل الغرفة:

عند نزولك في الغرفة، عليك التحقق من أن الباب يُغلق بإحكام، وأن الباب والنافذة مزودين بقفل لعدم دخول اللص عن طريق النافذة، وتذكر دائمًا في حالة تركك للغرفة والتنزة بالخارج، تأكد دائمًا أنك قمت بإغلاق الباب والنافذة بإحكام لضمان توفير الأمان.

3- خداع اللصوص:

تقريبًا تحدث عملية السرقة في حالة عدم تواجد النزيل في غرفته، من خلال مراقبته وتحديد المواعيد التي يلجأ فيها السائح إلى ترك غرفته والنزول رفقة أسرته، يمكنك عمل حيل بسيطة تدل على جودك داخل الغرفة وهي ترك التلفزيون يعمل، مع وضع ورقة عدم الإزعاج على الباب من الخارج، فبتلك العلامات تدل على وجود شخص في الغرفة، وبالتالي تصعب من عملية السرقة.

4- لا تستخدم خزينة الغرفة:

تعرض كثير من النزلاء إلى السرقة حتى عند وضع ممتلكاتهم في الخزينة المتواجدة داخل الغرفة، ففي بعض الفناق يكون هناك شخص يدعى "مسؤول الخزنة" يمتلك شفرات لفتح الغرفة يستخدمها في حالة وضع النزيل للباسورد وعدم تذكره، ففي تلك الحالة يتمكن المسؤول من فتحها وهذا الشأن لا يعتبر أمان وحفاظًا على ممتلكاتك.

في حالة رغبتك في الحفاظ على ممتلكاتك، يمكنك وضعها في الخزنة الرئيسية المتواجدة عند موظفي الاستقبال، أو وضعها في خزينة الغرفة مع الاهتمام بوضع كلمة سر ليست سهلة، مع الحرص على تدوينها لعدم نسيانه.