ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل قبل النوم يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع:

يعرف البعض عن الفوائد العديدة المتواجدة في العسل؛ إذ يستخدم في محاربة نزلات البرد، ويدخل أيضًا في كثير من المجالات المتعلقة بصحة البشرة والشعر، ويمكنك استخدامه في وصفاتك لإعداد أطباقك الشهية.

بالرغم من الفوائد العديدة التي يعرفها البعض عن العسل فما زال هناك كثير ربما لم تعرفه عنه، فماذا يحدث لجسمك عن تناول ملعقة من العسل قبل النوم؟

حرص "لايف ستايل الخليج 365" على تقديم بعض الحقائق المختلفة والصحية للعسل بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

1- يساعدك على النوم:

يحتوي العسل على مادة مغذية للجسم تسمى تريبتوفان، وهو هرمون يساعدك على الاسترخاء ويعطي جسمك الإشارة للاستعداد للنوم، وفى حالة الاستمرار على تناوله ليلاً في ساعة معينة سيكون جسمك مستعدًا يوميًا في هذا التوقيت للخلود للنوم.

على الرغم من أن جسمنا يحتاج إلى هذا الحمض الأميني، فإنه لا ينتجه بشكل طبيعي، ويمكننا الحصول عليه من خلال الأطعمة الغذائية، وتكون تلك المادة متواجدة بشكل كبير في العسل.

في بعض الأحيان يتعرض الأشخاص للاستيقاظ في منتصف الليل، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن يحتاج المخ أثناء النوم إلى مادة تسمى الجليكوجين التي تعمل على تحفيز الجسم تحديدًا الغدد الكظرية المتواجدة في الكليتين لإخراج الأدرينالين والكورتيزول، وتلك المادتين التي تساعدك على الخلود للنوم بشكل سريع وعدم الشعور بالأرق أثناء النوم.

2- يساعد على انخفاض ضغط الدم:

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أحد العوامل التي تساهم في خطر الإصابة بأمراض القلب، فإبقائه في انخفاض ومستقر يعتبر خطوة جيدة لتجنب مضاعفات القلب، ويمكن للعسل أن يساعد على خفض ضغط الدم في الجسم بفضل مضادات الأكسدة المتواجدة في تركيبته، لذلك تناول ملعقة عسل يوميًا تساعدك على انخفاض ضغط الدم.

3- يساعد على تخفيض الدهون الثلاثية:

Triglycerides هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية يعني خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ولكن يساهم العسل في التخلص من تلك الدهون التي تشكل خطورة على صحة الجسم، إذ يرتبط بخفض الدهون الثلاثية في جسمك ويقوم بتحويلها إلى دهون مشبعة يحتاج إليها الجسم.

4- يعزز صحة الجهاز المناعي:

العسل غني بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للبكتيريا التي تساعد على تعزيز نظام المناعة لديك، ما يجعلك أقوى في مكافحة العدوى الناجمة عن الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات والعديد من الفيروسات. بالإضافة إلى استهلاكه كل ليلة لرفع الدفاعات الطبيعية، يمكن أيضًا تطبيقه على الجروح لعدم تكوين البكتيريا والفيروسات على الجرح وسرعة إلتئام الجرح.

5- حرق الدهون بشكل أسرع:

عند تناول العسل، يزيد من عملية التمثيل الغذائي عن طريق إنتاج تأثير حراري على جسمك، وهذا يعني أنه يعزز الدورة الدموية التي تزيد درجة حرارة جسمك قليلا، ما يساعدك على حرق الدهون دون بذل الكثير من الجهد.

6- التخلص من السعال:

العسل هو مضاد طبيعي للالتهابات، لذلك من خلال استهلاك ملعقة كبيرة من العسل الممزوج بالماء الدافئ كل ليلة يمكنك تقليل التهيج في حلقك وتجنب السعال، بالإضافة إلى ذلك، ويمكن أن يساعد في محاربة أي نوع من البكتيريا المتواجدة في الحلق.

7- مكافة أمراض الشيخوخة:

أفضل طريقة طبيعية لإبطاء الشيخوخة أو حماية الجسم من أمراضها، هي استهلاك مضادات الأكسدة، والعسل مليء بها، من الأفضل دائمًا ترطيب الأملاح المغذية المتواجدة في البشرة لإبقاءها في حالة جيدة، ولكن تناول العسل كل ليلة قبل النوم يساعدك على محاربة علامات الشيخوخة بداخل الجسم، ما يجعلك دائمًا في صحة جيدة.