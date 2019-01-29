محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

يعشق كثيرون مشروب "الشاي باللبن"، إلا أن هناك من يحذر منه بدعوى أن له أضرار مختلفة بينها الإصابة بالسرطان، فهل هذا صحيح؟

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، إن إضافة الشاي إلى اللبن "غير مضر بقدر كبير"، موضحة أن "مشكلته الوحيدة هي عدم الاستفادة من الكالسيوم الموجود في اللبن".

لمزيد من القراءة عن هل يسبب الشاي باللبن الإصابة بالسرطان اضغط هنا