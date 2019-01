معطف الكاميل خيار أنيق لمختلف المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 03:12 مساءً - لا يقلّ معطف الكاميل أهمية عن المعطف الأسود، وقد استطاع أن يثبت حضوره الأساسي في إطلالات المرأة من أكثر من ستين عاماً ولا يزال.

قد يتصدّر صيحات الموضة في موسم معيّن أو قد لا يتصدّرها، ولكنه بالتأكيد قطعة لا يمكن الاستغناء عنها ولا تتقيّد بمواسم وصيحات.



معطف الكاميل هو قطعة كلاسيكية بامتياز، ولكنه في الوقت نفسه عصري، يليق بالشابات اليانعات كما السيدات الناضجات في السنّ.

يمكن أن تنسّقيه في إطلالة أنثوية مع فستان من الجلد أو تنورة قصيرة وتوب بياقة عالية، كما بإمكانك أن تختاريه مع إطلالة الجينز الشبابية، لذا نراه بات الخيار الأول لأبرز النجمات العالميات.



Where did it come from؟ تاريخ معطف الكاميل



إنطلق معطف الكاميل من شوارع المملكة المتحدة البريطانية في أوائل القرن العشرين وتحديداً في نهائيات العام 1919.

وهو ما وضع لندن على خريطة عواصم الموضة العالمية مثلها مثل باريس تماماً.



وبعد 20 سنة على اندلاع الحرب الثانية في أوروبا، عاد معطف الكاميل إلى واجهة الموضة مجدداً.

حينها لم تكن أقمشة الحرير والجلد والصوف متوافرة، إلا أن الحاجة إلى زيّ عمليّ في فترات الحرب دفع بالحكومة البريطانية إلى الطلب من دار جاجير Jaeger الإنكليزية البدء بتصميم كميات من هذه القطعة لأهداف عمليّة وكأزياء عسكرية فكانت معاطف الكاميل تُصمّم بجلود الجمال.

ثم ما لبث أن بات هذا المعطف قطعة أساسية في خزائن السيدات الباحثات عن إطلالات أنيقة وفاخرة، ودخلت في حياكته أقمشة متعددة كالجلد والحرير والكشمير.. وغيرها.



The Best Palette ألوان تليق بمعطف الكاميل



أكثر الدرجات اللونية التي تليق بـ معطف الكاميل هي تلك المستوحاة من لوحة ألوان حيادية، تناسب الطقس البارد، وفي مقدّمتها اللون الأسود والرمادي والكحلي والكاكي ولون الكريم واللون البني.. بالإضافة إلى ظلال متفاوتة من لون الكاميل نفسه.

What to wear? طريقة تنسيق معطف الكاميل



معطف الكاميل قطعة كلاسيكية يسهل تنسيقها مع إطلالات وألوان مختلفة.

نسّقيه مع ملابس رسمية لإطلالة أنثوية رصينة: اختاري فستاناً من الجلد الأسود مع حذاء يعلو الركبتين، أو مع تنورة قصيرة وحذاء Pump.

أو اختاريه مع أزياء كاجوال كالجينز أو الشورت لإطلالة جريئة ومفعمة بالحيوية.