تعرّفي إلى مجموعة 1.5 من CHANEL

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 03:12 مساءً - تعد زهرة الكاميليا الشهيرة أيقونة من أيقونات شانيل CHANEL. وجذبت هذه الزهرة، التي لا يميزها عطر أو شوك، شانيل.

وعلى الرغم من خصائص الورد الغنية، فإنها فضلت نقاء الكاميليا الرائع وشكلها المستدير المميز، بالإضافة إلى تناسق

بتلاتها الأنيق والمثالي. وأصبحت الكاميليا البيضاء علامة من علامات شانيل CHANEL. كما تعكس حب شانيل

للتناقضات.

ولتبرز هذا التباين، اعتمدتها كحلية مكملة لإطلالتها بالفستان الأسود الصغير أو مع السترة.

وفي العام 2019 ، تقدم المجموعة 50 قطعة من المجوهرات الراقية، منها 22 قطعة يمكن إعادة تشكيلها، مما يمنحك حرية ارتداؤها بطرق متعددة. ويعبر كل ابتكار من هذه الابتكارات عن شخصية مرتديته، كما يعكس أسلوبها وجاذبيتها.

إنهامجوهرات كما تصورها مادوموازيل، فهي ليست بإكسسوارات أو حلى، بل هي مثلما وصفتها: "تتسم( مجوهراتي)

بالمرونة وإمكانية فصلها[...]. يمكنك فصل قطعة المجوهرات وتنسيقها مع قبعة أو فراء. وبهذه الطريقة، لم تعد مجموعة

المجوهرات جامدة، بل تنبض فيها الحياة وتحولها وفقًا لاحتياجاتها."

ويتلألأ الماس والياقوت الوردي والياقوت والذهب الوردي بهذه القطع من المجوهرات الخفيفة. وتبرهن عن صلابة

المجوهرات الراقية لـ شانيل CHANEL ومدى الخبرة في صنعها وإبداعها .

تابعي أيضاً:

من تكون نورا عطّال... الوجه الإعلاني الجديد لدار شانيل لربيع 2019؟

مجموعة مكياج ربيع صيف 2019 من شانيل

شانيل تستوحي مجموعتها من مصر وتقدمها في نيويورك