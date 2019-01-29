أفكار لتنسيق البوت الأبيض من وحي إطلالات المدونة ديما الأسدي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 03:12 مساءً - من صيحات حذاء البوت البارز هذا الشتاء، البوت الأبيض الذي اختفى من الموضة لسنوات.قدمت الماركات العالمية اختيارات أنيقة وتصاميم مبتكرة، نجحت في إعادة اللون الأبيض ليتصدر صيحة البوت مرة أخرى.



من أشهر مدونات الموضة المُغرمات بصيحة البوت الأبيض، المدونة العراقية ديما الأسدي، التي قدّمت هذه الصيحة بأسلوب أنيق ومبتكر، ورغم أنها كررت اعتماد البوت نفسه مرات عدة، إلا أنها بدت متجددة كل مرة. البوت الأبيض بعنق طويل اختيار أنيق مع الفساتين والتنانير ظهرت ديما الأسدي في أحدث اطلالاتها، معتمدة تنورة قصيرة منفوشة، مرصعة بتطريز وردي، نسقت معه سترة من اللون نفسه، زادت اطلالتها إشراقًا ببوت بعنق طويل باللون الأبيض.



رغم أنّ الاطلالة السابقة تصلح للمساء أو السهرات، إلا أنّ ديما الأسدي ذهبت بالبوت نفسه إلى أسلوب آخر من الأزياء، حيث نسقت البوت الأبيض مع سكيني أسود، وبليزر كاروهات، وكنزة باللون الأخضر النيون، وتناسب هذه الاختيارات اطلالة صباحية، كما تناسب اطلالات العمل.



عادت ديما الأسدي مرة أخرى للبوت الأبيض ذي العنق الطويل، ولكن هذه المرة ذهبت لتصميم مُهدل بأسلوب كاجوال، ونسقته مع فستان ميدي كاروهات، يمزج بين ظلال الأزرق الملكي مع الأسود. بوت الكاحل باللون الأبيض لاطلالة عصرية اعتمدت ديما الأسدي صيحة بوت الكاحل باللون الأبيض، مع جينز بأرجل فضفاضة، ومزينة بشق جانبي كشف عن تفاصيل البوت. كذلك اعتمدت ديما بوت الكاحل الأبيض مرة أخرى، لكن هذه المرة مع تنورة عنابي مكسرة ومعطف مزين بنقشة الثعبان.



يتضح من استعراض الاطلالات السابقة، أنّ البوت الأبيض يمكن تنسيقه بأكثر من أسلوب، وأنه يناسب الاطلالات المسائية والنهارية على حدّ سواء.

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