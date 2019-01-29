سلمى حايك تكشف عن أسرار نضارة بشرتها في هذه السن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 03:12 مساءً - تخطّت الممثلة العالمية سلمى حايك الخمسين من عمرها وما زالت تحافظ على بشرة نضرة وشابة كبشرة فتاة في عمر الصبا. فما هو السرّ وراء هذه النضارة؟

في حوار أجراه معها أحد المواقع الإلكترونية، كشفت سلمى حايك عن خطوة مفاجئة مؤكدة أنها نصيحة من والدتها وهي مستمرة على تطبيقها بشكل يومي: سلمى لا تغسل وجهها في الصباح، لا تستخدم غسول الوجه ولا الصابون ولا الماء! نعم، ولكنها في المقابل تحافظ على روتين عناية بالبشرة منتظم وتستخدم مستحضرات تناسب نوع بشرتها.

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في ما يأتي الخطوات التي تتبعها سلمى حايك في روتين عنايتها ببشرتها.

1- الخطوة الأولى: إنعاش البشرة

تؤكد سلمى أنها رغم عدم غسل وجهها بالماء والصابون أو أي غسول آخر، فهي تنعشه في الصباح عندما تستيقظ من خلال استخدام بخاخ بتركيبة مرطّبة ومغذية. بإمكانك أن تختاري Caudalie Beauty Elixir والذي يعمل كداعم للبشرة، يمدّها بالفيتامينات التي تحتاج إليها لتبقى مشرقة.

2- كريم ضد التجاعيد

تعي سلمى تماماً أخطار التقدّم في السن وتأثيرها على شباب البشرة. لذا فهي تستخدم بشكل يومي كريماً مغذياً يحمي بشرتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة. اخترنا لك Vichy Liftactiv Supreme بتركيبته الغنيّة التي تدخل إلى أعماق البشرة وتجدّد الخلايا.

3- العناية بالرقبة

لا يغفل عن بال سلمى أهمية العناية برقبتها كونها معرّضة تماماً كبشرة الوجه للتجاعيد لذا فهي تستخدم يومياً وبشكل منتظم كريم خاص بهذه المنطقة. اخترنا لك La Prairie Anti-Aging Neck Cream وهو كريم بتركيبة ناعمة سهلة الامتصاص يعمل على صقل البشرة وترطيبها.

4- مرطب الشفاه

تتمتع سلمى حايك بابتسامة ساحرة تلفت الأنظار إليها لذا فهي تحرص دائماً على ترطيب شفتيها خاصة أنها تتنقل من بلد إلى آخر بشكل مستمر وتتعرّض لتغيرات مناخية ما يؤثر على رطوبة شفتيها تحديداً. بإمكانك أن تحافظي على نعومة شفتيك من خلال استخدام Sisley Confort Extreme Levres وهو المستحضر الذي تستخدمه هي كل يوم.

5- قناع مرطب

مرة في الأسبوع، تعمد سلمى إلى ترطيب بشرتها وتغذيتها بشكل مكثّف من خلال استخدام قناع للوجه بتركيبة غنيّة وفعالة. وهي لا تستغني عن قناع La Mer The Hydrating Facial والذي تعتبره كخطوة إنقاذ ضرورية لبشرتها بعد السفر والسهرات والتعرّض إلى كل العوامل الخارجية التي قد تُتعبها.