أجمل مكياج وتسريحات شعر من أسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 03:12 مساءً - حفل أسبوع الموضة الباريسي للأزياء الراقية لربيع وصيف 2019، بإطلالات جمالية أكثر فخامة ورفاهية ورقياً من المعتاد، تميزت بالخيال والتعقيد والحرفية العالية، حيث أطلت العارضات بـ أساليب مكياج ساحرة مزينة بأكسسوارات مفعمة بالأنوثة كبتلات الورد والريش الملون، وبـ تسريحات شعر مزينة بأكسسوارات برجوازية فخمة.

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في ما يلي، جولة على أبرز وأجمل الإطلالات في أسبوع الموضة الباريسي.



مكياج ساحر بألوان الربيع

خلال أسبوع الموضة في باريس، كان لافتاً جداً اعتماد دار فالنتينو Valentino، على الريش الرقيق الملون لتزيين عيون عارضاتها، والذي أتى بلون الأزياء التي ارتدينها. كما اعتمدت رسمات عيون ساحرة وخارجة عن المألوف، سيطرت عليها بتلات الورد بألوان الأزياء نفسها، والتي امتدت على كامل منطقة العين وحتى الجبين. في المقابل، اعتمدت دار جيفنشي Givenchy مكياجاً أنيقاً جداً يتركز على البشرة المصقولة والرموش الطويلة والكثيفة. وها هي موضة النيون تعود مجدداً مع دار Alexis Mabille التي اختارت مكياج العيون النيون لكن بطريقة مفعمة بالأنوثة. بدورها، اعتمدت دار شانيل Chanel لعارضاتها مكياجاً ملوناً مفعماً بالرقي والأنوثة، والذي ارتكز على ظلال العيون الزرقاء الداكنة وأحمر الشفاه الأحمر الصارخ.



أكسسوارات شعر راقية

لم تغب تسريحات الشعر الناعمة عن أسبوع الموضة الباريسي، فدار Ralph & Russo اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة والمصقولة جداً. أما دار Giambattista Valli، فاختارت تسريحة الضفيرة الواحدة المنخفضة، التي زينتها بقبعة حمراء ناعمة. في وقت، اعتمدت دار شانيل Chanel تسريحة الشعر العالية جداً، بأسلوب جذاب وراق. وكان لأكسسوارات الشعر نصيب كبير في أسبوع الموضة الباريسي، حيث اختارت دار جيورجيو أرماني Giorgio Armani تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالقبعات المزخرفة الأنيقة ذات الألوان الصارخة، والأشكال والتصاميم المتنوعة. أما في عرض Alexis Mabille، فبرزت تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالورود الملونة المستوحاة من أجواء الربيع المشرقة والمنعشة.

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