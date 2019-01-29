زيوت طبيعية مذهلة لشعر ناعم كالحرير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يناير 2019 03:12 مساءً - أثبتت الزيوت الطبيعية قدرتها على تنعيم الشعر وتغذيته من الجذور وحتى الأطراف، فهي تدخل في غالبية مستحضرات العناية بالشعر. وفي ما سنعرض لك ثلاثة من أهم الزيوت الطبيعية التي ستجعل شعرك ناعماً كالحرير.



زيت الزيتون

يشتمل زيت الزيتون على الكثير من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تمتلك قدرة عالية على تنعيم الشعر وجعله مالساً كالحرير. لذلك، استخدميه على شعرك الخشن من خلال تسخين كمية كافية منه وتطبيقها على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، وتدليك خصلات الشعر به جيداً. من ثم، اتركي شعرك لمدة ساعة، بعدها اغسليه على الطريقة الاعتيادية.



زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على حمضَي اللوريك أسيد والكبريليك أسيد المعروفين بفوائدهما في تنعيم الشعر، إضافة الى الفيتامين E والأحماض الدهنية. بالتالي، استخدميه على شعرك فوراً، من خلال تفتير كمية كافية منه وتطبيقها على شعرك لمدة ساعة من الوقت. من ثم اغسليه بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئ.



زيت السمسم

إن زيت السمسم معروف بخصائصه الكثيرة، التي تعمل على تنعيم الشعر وتغذيته وإعادة الحيوية إليه، مما يمنحك مظهر شعر مثالياً. أما طريقة استخدامه فهي كالتالي، اخلطي نصف كوب من زيت السمسم مع ثلاث ملاعق كبيرة من الزنجبيل المبروش. من ثم طبقي الخليط على شعرك ودلّكيه لمدة عشر دقائق. بعدها، اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، من ثم اغسليه على الطريقة الاعتيادية.

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