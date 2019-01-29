جيوسيبي زانوتي يتعاون مع النجمة ريتا أورا ويصدر تشكيلة مميزة من الأحذية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تؤمن ريتا أورا بوجود حدود تفصل بين الحياة فوق وخارج خشبة المسرح، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالموضة، بعد أن تولى مصمم الأحذية الشهير جيوسيبي زانوتي تصميم أحذيتها خلال جولتها الأخيرة في المملكة المتحدة، شرعت أورا في تعاون مع المصمم، ونقلت أسلوب أزيائها على المسرح إلى واقع الحياة اليومية.

وتضمنت تشكيلة التعاون التي أطلقتها منذ أيام تشكيلة من الكعب المدبب، وبوت فوق الركبة، والصنادل المسطحة، وكلها أتت غنية بلمسات ذهبية كوبيّة مستوحاة من أسلوب الماكسيماليست الجريء للنجمة الشابة، وبظلال تنوعت بين الأحمر والأسود والأبيض.

وحرصت النجمة على أن تكون الأحذية مريحة ويسهل التنقل بها بسلاسة، وقد أعربت عن رغبتها في تصميم أحذية رياضية بالتعاون مع المصمم نفسه قائلة: "أرغب في تصميم حذاء رياضي بالتعاون مع زانوتي، فالمصمم منفتح على الفكرة، وعندما نعمل مع شخص ما نكتب فصلًا، وكان هذا الفصل الأول، انتهينا من فصل، لكن ليس الكتاب. "

ولن يكون هذا أول تعاون لأورا في صناعة الأحذية، ففي عام 2014 تعاونت مع أديداس على مجموعة من الأحذية والملابس الرياضية.