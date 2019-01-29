كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - شذى حسون تستعد لطرح أغنيتها الجديدة

تستعد الفنانة شذى حسون لطرح أغنية جديدة لها بعنوان "واعر" عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنتجة للأغنية، ومن المرجح أن يتم طرح الأغنية بالتزامن مع عيد الحب 14 فبراير المقبل.

وكانت آخر أعمال شذى حسون الفنية، كليب يحمل اسم "الله الله من عيونك" وهو باللهجة المغربية، وهو من إنتاج روتانا، وتم طرحه عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.

وكانت روتانا طرحت أيضًا أغنية أخرى لـ شذى حسون قبل هذا الكليب، وتحمل اسم "أحسك امي"، عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.