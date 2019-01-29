كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - أغنية " مكانك خالي " لمحمد عساف يحصد 61 مليون مشاهدة

وصل الفنان محمد عساف إلى 61 مشاهدة لأحداث أغانيه "مكانك خالي" التي طرحها باللهجة الخليجية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في منتصف سبتمبر الماضي، وحققت نجاح كبير فور طرحها.

أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.

يذكر أن أحدث أعمال محمد عساف الفنية، كان ديو "Roll With It"، مع مغني البوب مساري، الذي حقق ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب"، وتم تصويره في دبي، على مدار ما يقرب من أسبوعين، تحت إشراف المخرج ديفيد زين.