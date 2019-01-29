كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - الأوبرا تحيي ذكرى ميلاد الشاعر الغنائي مأمون الشناوى

يحيي صالون الأوبرا الثقافي ذكرى ميلاد الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي غدا، على المسرح الصغير.

ويستضيف الصالون المهندس الفنان ناجي الشناوي نجل الشاعر الراحل، والناقد طارق الشناوي، والشاعر ياسر قطامش ويديره الفنان أمين الصيرفي.

يدور الحوار حول مشوار حياته وأهم أعماله الشعرية والغنائية وبعض المواقف التى نتج عنها كلماته الخالدة ويتخلله أداء غنائي لمجموعة من إبداعاته لـ أحمد إسماعيل بمصاحبة الموسيقار نبيل قطيط.

ولد "الشناوي" في 28 يناير عام 1914 بالمنصورة، وقدم طوال مسيرته العديد من الأعمال التي تغنى بها كبار المطربين منهم "أم كلثوم، فريد الأطرش، عبدالحليم حافظ، أسمهان، ليلى مراد، فايزة أحمد"، كما تغنى بكلماته ولحنها الموسيقار محمد عبدالوهاب.

كان "الشناوي" داعمًا للمطربين والموسيقيين الجدد منهم عزيزة جلال، كما لعب دورًا كبيرًا في إنجاح صوت هاني شاكر، وكان يتولاه بالتشجيع والرعاية كما أسهم في التعريف بالموسيقار سيد مكاوي حتى صار علمًا في مجال التلحين والغناء في مصر والعالم العربي، حصل على العديد من التكريمات كان آخرها من مهرجان القاهرة للأغنية عام 1998.