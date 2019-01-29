كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - محمد ياسين يبدأ تصوير فيلم "أهل العيب"

قرر المخرج محمد ياسين تصوير فيلم "اهل العيب" فى مارس المقبل وذلك بعد الانتهاء من كافة التحضيرات النهاءية للفيلم.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة سعيًا وراء كسب المال، ويشارك في بطولة "أهل العيب"، إلهام شاهين، إياد نصار، محمد ممدوح، منة شلبي.

وكان الفيلم اثار جدلا واسعا فور الاعلان عن كتابته وهو الامر الذى دفع عدد من الفنانين و المخرجين الاعتذار من بينهم يسرا وغادة عبد الرازق وهادى الباجورى.