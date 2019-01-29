كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - ضبط 70 متهمًا فى الجيزة بحوزتهم مخدرات وسلاح

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة لضبط الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 35 متهمًا بحوزتهم 1850 جرام حشيش، و212 جرام هيروين، و390 جرام استروكس، و9 أقراص مخدرة.

وفى مجال قضايا الأسلحة، تم ضبط 35 متهمًا بحوزتهم 10 قطع سلاح محلية الصنع، و13 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق.