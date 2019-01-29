كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - حبس قاتل شقيقته بعد طلاقها فى الحدائق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، بتجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن شقيقته لشكه في سلوكها.

وأكدت التحقيقات، أن المجنى عليها انفصلت عن زوجها وانتقلت للعيش في منزل عائلتها، إلا أن المتهم كان رافضا هذا الطلاق، وحاول إقناعها بالعودة عن قرارها، لكن جميع محاولاته فشلت، فأمرها بالجلوس فى المنزل وعدم الخروج، بدعوى أن المجتمع ينظر للمطلقة نظرة قبيحة، وتصبح عرضة للشائعات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان شديد الغيرة على شقيقته، ويوم الواقعة، أبلغه أحد الأشخاص أن شقيقته ذهبت للسوق لشراء بعض الاحتياجات فتوجه إلى المنزل، وقام بالتعدى عليها بالضرب المبرح، وطعنها بسلاح أبيض قاصدا قتلها للتخلص منها.

كان المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، قد تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بقيام سائق بطعن شقيقته خلال سيرها في أحد الشوارع ثم فر هاربا، وتبين إصابة السيدة فى العقد الثالث من عمرها بطعنتين بالبطن، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تبين أن شقيق القتيلة وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكه فى سلوكها خصوصا بعد انفصالها عن زوجها من فترة قريبة، وأن مشاجرة حدثت بينهما قبل الحادث، ونجحت المباحث فى القبض على الشقيق المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.