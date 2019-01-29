كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - ضبط هارب من 145 حكمًا بالسجن لمدة 67 عامًا بالإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط هارب من 145 حكما قضائيا بالسجن لمدة بلغت 67 سنة.

وردت معلومات لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمكان اختباء المتهم رجب. م. إ، 56 عامًا، مدير إنتاج بإحدى شركات تجميد وتصنيع اللحوم، ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، مطلوب التنفيذ عليه فى 145 حكمًا قضائيًا صادرًا ضده بتهم "غش" بإجمالى مدد عقوبات بلغت 67 سنة حبس، وكفالات بلغت حوالى 240 ألف جنيه وغرامات بلغت 780 ألف جنيه.

تم ضبطه بمكان اختبائه بمنطقة أبيس، دائرة قسم شرطة ثان الرمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.