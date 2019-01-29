كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - الذرة علاج فعال لزيادة الوزن

تحتل الذرة مكانة هامة لدى المصريين، الذى ارتبط وجودها لديهم بالكورنيش، حيث تُعد من المحاصيل الغذائية العالمية على مستوى العالم، لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة مثل الكالسيوم والفسفور والمغنوسيوم.

وللذرة فوائد عدة منها تقليل مخاطر الإصابة بضعف عضلة القلب، والنوبة القلبية، وتصلب الشرايين، لاحتوائها على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الآحادية.

وتعمل على خفض معدل الكوليسترول بالجسم، وتنظيم مستوى ضغط الدم، لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما تحافظ على صحة الجنين من الإصابة بالتشوهات خلال فترة الحمل بسبب غناها بحمض الفوليك.

وتدخل فى عملية الحفاظ على سلامة النظر وصحة العين، وتنظيم معدل السكر فى الدم بسبب وجود نسبة عالية من حمض البانتوثينيك به.

وتُعد وسيلة فعالة لزيادة الوزن، لذلك فهى تعد إحدى طرق علاج الأشخاص من النحافة، ومصدر مد الجسم بالطاقة والحيوية والحماية الصحية السليمة للكبد.

وتساعد الذرة على حماية البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، كما تقوى بصيلات الشعر وتغذيها.