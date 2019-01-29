كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - ننشر أسعار تذاكر حفل الموسيقار الفرنسي يحيى كلايدرمان



حددت الشركة المنظمة لحفل الموسيقار الفرنسي يحيي كلايدرمان الذى يقام فى 15 فبراير المقبل، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس الاسعار الخاصة بالتذاكر التى تتراوح بين اربعة فئات. وتبلغ قيمة التذكرة الأولى بمبلغ 2500 جنيه، والثانية بـ1250 جنيها، والثالثة 750 جنيها، والرابعة والأخيرة بـ500 جنيه. واشتهر الموسيقار الفرنسي بأدائه المقطوعة الموسيقية "Ballade De Pour Adeline"، بعد نجاحه في استماع ضم 20 عازف بيانو عام 1976، لتصبح المقطوعة الأشهر في تاريخه، ومن أشهر المقطوعات التي تنتمي إلى قالب الموسيقى الخفيفة Light Music، وباع منها في ذلك الحين أكثر من 22 مليون نسخة في 38 بلدا حول العالم.

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