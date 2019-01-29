كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - البيئة تواصل أنشطتها التوعوية بورش عمل في معرض الكتاب

تواصل وزارة البيئة مشاركتها من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٠ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس والذي يقام في الفترة من ٢٣ يناير - ٥ فبراير، وذلك في إطار عملية التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع من أجل رفع الوعي البيئي بالقضايا البيئية المختلفة.

ونظم فريق التوعية الجماهيرية مجموعة من ورش العمل الفنية والثقافية للمترددين على جناح وزارة البيئة بالتعاون مع فريق الكشافة لمركز شباب قليوب ومؤسسة شيري للتنمية حيث تم تنفيذ ورش عمل لفن الأورجامى "فن طي الورق" لتدريب وإكساب المشاركين مهارات فن طي الورق وكيفية استغلال الورق وعمل أشكال مختلفة من خلال هذا الفن.

كما تواصل فرق التوعية الجماهيرية بتعريف الجمهور المرتاد على جناح الوزارة بالمعرض بمجهودات الوزارة، وعرض وتوزيع مجموعة متنوعة من الإصدارات عن أنشطة ومشاريع الوزارة المختلفة بالإضافة إلى التعريف بالمحميات الطبيعة والتنوع البيولوجي في مصر وتوزيع كتب وخرائط عن تلك المحميات، وكذا تقرير حالة البيئة ومجلة بذرة، وذلك بجناحها بقاعة ٣.