كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - ترقية قمص بإيبارشية ملوى
قام الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، اليوم الثلاثاء، بترقية القس بولس زكريا، كاهن كنيسة الشهيدة العظيمة دميانة والشهيد العظيم مار جرجس بعزبة فورتنية بملوى، إلى رتبة "القمصية" بمناسبة اليوبيل الفضى لسيامته كاهنًا.
تمت السيامة خلال القداس الإلهى بكنيسة مار مرقس بمطرانية ملوى وأنصنا والأشمونين، فى قداس اجتماع الآباء الكهنة، بحضور أبونا حزقيال، والأنبا بيشوى شقيق القمص زكريا بولس، وعدد كبير من الشعب.
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