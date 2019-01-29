كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - محمود شعراوى : لجان ميدانية لمتابعة "أجمل مدينة وقرية"

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن برنامج تنمية صعيد مصر أعد دليلًا للخدمات الإدارية المختصة بخدمات المباني في محافظة قنا بهدف توحيد نظام العمل في كل المراكز وخفض عدد الإجراءات وتفعيل الأطر الزمنية الحاكمة لتقديم خدمة منظومة البناء.

وأشار إلى أن البرنامج يقوم بالإعداد لدليل خدمات البناء في محافظة سوهاج أيضًا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لسرعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية الكاملة في منظومة العمل بالجهات الحكومية.

ولفت إلى إشادة البنك الدولى بالدليل والذي سيقلل من زمن استخراج الرخصة بنسبة 30% ويقلل من الفساد بنسبة 70% وقال إنه في حالة إثبات الدليل لفاعليته سيتم تعميمه في جميع المحافظات، موضحًا أن الدليل ينقسم إلى جزئين الأول خاص بالجهة الإدارية بداية من استخراج بيان صلاحية الموقع وما يتبعه من إجراءات والجزء الثاني توصيل الخدمات للمواطنين، كما أنه يحدد جميع الإلتزامات والحقوق الخاصة بطلب خدمة المباني.

وبالنسبة لمسابقة أجمل قرية ومدينة، أشار الوزير إلى انتهاء المحافظات من اختبار أجمل قرية ومدينة وتم تشكيل لجان من الوزارة للنزول ميدانيًا للمحافظات وتقييمها للوقوف على ما تم تنفيذه بالقرى والمدن التي تم اختيارها في كل محافظة وصولًا لاختيار أفضل القرى والمدن وانتهاء بإعلان أجمل قرية ومدينة على مستوى الجمهورية.