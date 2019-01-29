كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - مؤتمر دولي لصحة المرأة برعاية غادة والي.. 12 مارس

كشفت الدكتورة هالة نجيب حسني، أستاذ بقصر العيني ورئيس قسم الباثولوجي كلية الطب بالقوات المسلحة وعضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمراة ونائب رئيس المؤتمر الدولي لصحة المرأة، عن تفاصيل الجلسات العلمية للمؤتمر الذي ينعقد في مارس المقبل.

وقالت هالة نجيب في تصريحات صحفية اليوم، إن المرأة نصف المجتمع بل وهي المجتمع كله وتمثل ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصري ولأن صحتها سوف تنعكس على أبنائها وأسرتها ولأن شهر مارس مليء بالأحداث الخاصة بالمرأة سواء 8 مارس هو يوم المرأة العالمي و16 مارس هو يوم المرأة المصرية و21 مارس عيد الأم المصرية، ويعقد المؤتمر يومي 12 و13 مارس بالقاهرة ويومي 15 و16 مارس بمحافظة الأقصر بالتعاون مع 20 جمعية ومؤسسة وجامعة مصرية وأجنبية من ضمنهم المجلس القومي للمرأة والجمعية المصرية للسكر والمتابوليزم وجامعة سارالاند بألمانيا وجامعة الدول العربية.

يعقد المؤتمر برعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء وسوف يضم المؤتمر عددا من الجلسات العلمية والمجتمعية ومناقشات المائدة المستديرة وبعض ورش العمل التي تناقش وتتناول العديد من الموضوعات الطبية والمجتمعية التي تهتم بصحة المرأة سواء الصحة الإنجابية أو الصحة غير الإنجابية وسوف يكون المؤتمر برئاسة الدكتور محمود العديسي.

ويشارك فيه عدد ضخم من كبار العلماء المصريين والأجانب في مجالات مختلفة تخص صحة المرأة ومن الجلسات جلسة خاصة بصحة المرأة المسنة وجلسة خاصة بالتغذية المثالية للمرأة في كل مراحل حياتها المختلفة كما يوجد أيضا جلسة خاصة بمريضات السرطان إضافة إلى جلسات أخرى عديدة تخص الصحة الإنجابية وغير الإنجابية.

يشهد المؤتمر تكريم العديد من الشخصيات النسائية وغير النسائية والإعلامية التي ساهمت في نهوض وحماية المرأة المصرية في جميع المجالات المختلفة، ويشمل المؤتمر أيضا جلسات وزيارات في محافظة الأقصر بعضها يكون القري والنجوع المختلفة لرفع مستوى الوعي الصحى في مختلف مجالات صحة المرأة إضافة إلى بعض ورش العمل التي تهدف طبيب الصعيد والممرضات والرائدات الريفيات.