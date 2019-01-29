كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - قاسم حسين : إنشاء مكتب تصديقات وزارة الخارجية في المنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه جار اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء مكتب تصديقات وزارة الخارجية بالمحافظة، بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الخارجية، وذلك تسهيلًا على المواطنين في توثيق الأوراق الخاصة بهم بدلًا من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة.

جاء ذلك عقب لقاء المحافظ بالسفير أشرف سلامة نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، حيث تم بحث كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء المكتب، وتم الاتفاق على أن يكون مقر المكتب داخل مدينة المنيا، ومن المتوقع افتتاحه خلال احتفالات عيد المنيا القومي مارس المقبل.

جدير بالذكر أن أبناء المنيا يعانون بشدة في الذهاب إلى المحافظات المجاورة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتصديق التوكيلات أو شهادات الميلاد الخاصة بأبناء العاملين بالخارج، إضافة لبعض إجراءات الحج والعمرة، حيث تعددت مطالب الكثير من المواطنين بإنشاء مكتب للتصديق يوفر عليهم عناء السفر والانتظار أمام مكاتب التصديقات بالمحافظات المجاورة.