كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - وزارة العدل تفتتح 7 مكاتب توثيق جديدة في الإسكندرية

أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى في افتتاح 7 مكاتب توثيق بمحافظة الإسكندرية، في إطار التعاون المستمر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يستهدف توفير خدمات التوثيق لكافة المواطنين بالمحافظات بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كافة الإجراءات وهو ما يحقق صالح المواطنين والعاملين في آن واحد.

شملت الافتتاحات 6 مكاتب للتوثيق، ثلاثة منها بأحياء سيدي جابر والرمل والمعمورة قد تم تطويرها بالكامل سواء من النواحي الإنشائية أو التقنية أو من حيث الخدمات المقدمة، بينما تم رفع كفاءة مكتبى محرم بك والمنتزه إلى جانب مكتب توثيق الإسكندرية النموذجي بمحكمة شرق الإسكندرية بالمنشية

وأصبحت أغلب مكاتب توثيق محافظة الإسكندرية تتمتع ببنية إنشائية متطورة مزودة ومدعمة بوسائل وأساليب تقنية حديثة تيسر على مقدم الخدمة وطالبها.

كما أثمر التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات عن إنشاء مكتب توثيق العامرية ثاني، وهو مكتب جديد يخدم منطقة كتلتها السكانية ذات كثافة عالية، وقد تم إنشاؤه على ذات النسق الإنشائي والتقنى للجيل الجديد من مكاتب التوثيق.

جدير بالذكر أن المكاتب المستحدثة تعمل بنظام الشباك الواحد، وهو آلية عمل تتغلب على بعض المشكلات والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقا مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت، كما تستخدم المكاتب وسائل تكنولوجية مساعدة مثل بصمة الإصبع والنداء الآلي مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.