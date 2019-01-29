كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - ثقافة الأقصر تستعد لافتتاح 3 قصور جديدة

أعلن الكاتب سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أن فرع الاقليم بالأقصر يستعد لافتتاح عدد من المشروعات الثقافية المميزة التي تخدم القرى المحرومة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار سلسلة النجاحات التى حققها فرع ثقافة الأقصر بإنشاء أول نادى للسينما، وافتتاحه خلال الشهر الجاري.

واوضح رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، إنه جار إنشاء 3 قصور ثقافية جديدة، وذلك في مناطق المدامود بحرى وحاجر العديسات والأقالتة، مساهمة من وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبرعاية وإشراف أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وذكر "فاروق"، أن قصور الثقافة الجديدة بمحافظة الأقصر انتهت من نسبة تفوق الـ95 % من تجهيزات الغرف والمكتبات المسارح وغيرها، وتم فرش مكاتبها وتجهيز المسارح ووضع قائمة الكتب الخاصة بالأطفال والشباب والفتيات والكبار فى كل قصر ثقافة جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تلك القصور الجديدة تهدف لدعم وتقديم أفضل خدمة ثقافية متنوعة لكل أطفال وشباب محافظة الأقصر في مختلف المناطق من أجل تحقيق مبدأ العدالة الثقافية خاصة بالمناطق الحدودية.