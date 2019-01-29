كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - ضبط مواد غذائية فاسدة في مخزن بالإسكندرية قبل بيعها



تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كانت معلومات قد وردت إلى ضباط مباحث التموين عن حيازة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية –بدائرة قسم شرطة الجمرك غرب المدينة لسلع ومواد غذائية فاسدة لانتهاء تاريخ صلاحيتها تمهيدا لطرحها للبيع والتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة تم مداهمة المخزن، وضبط 3 آلاف و469 عبوة مواد غذائية "بسكويت – بودرة أيس كريم – جيلي" منتهية الصلاحية. وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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