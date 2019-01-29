كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية



أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد أسامة محمود للتعزية في وفاة لواء شرطة سابق إيهاب الكاشف، والعميد حسام رياض أيوب للتعزية في وفاة نبوية محمد أحمد حسبو، وإبلاغ أسرتيهما خالص عزائه ومواساته.

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