كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - شكوك حول مشاركة نجم ليفربول في مباراة ليستر سيتي

فان ديك

تحوم الشكوك حول مشاركة نجم ليفربول، أمام ليستر سيتي غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول ما زال غير جاهز تمامًا للمشاركة مع الفريق في مباراة الغد، علمًا بأنه ظهر في الـ23 مواجهة السابقة في الدوري.

وأوضحت أن الهولندي لم يعد إلى التدريبات بشكل كامل، وذلك بعد تعرضه للمرض خلال معسكر الفريق التدريبي في دبي.

وسيجري فان ديك الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة أمام ليستر سيتي، إذ يحرص الريدز على إشراك اللاعب في المباراة، سعيًا لمواصلة الطريق نحو اللقب.

ويتفوق ليفربول بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي، حيث سيكون السيتزنز أمام فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مؤقتا، في حال الفوز على نيوكاسل مساء اليوم الثلاثاء.

وفي حال لم يستطع الهولندي فان ديك المشاركة في مباراة الغد، فسيلعب ديان لوفرين إلى جانب جويل ماتيب في دفاع الفريق.