كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - آرسنال يخطط لتعويض بيليرين بسلاح مغربي الأصل

آرسنال

يسعى آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع لاعب جديد لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة هيكتور بيليرين وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن آرسنال يملك فرصة التعاقد مع الفرنسي من أصل مغربي، كيفن مالكويت، لاعب نابولي الإيطالي.

وأشرك آرسنال مايتلاند نايلز في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد، لكن اللاعب الشاب يفضل التواجد في خط الوسط أو كجناح.

كما يملك آرسنال كل من ستيفان ليشتشتاينر وكارل جينكنسون، وبإمكانهما اللعب في نفس المركز، لكن الفريق اللندني يتطلع إلى جلب بديل لبيليرين.

وانضم مالكويت إلى نابولي الصيف الماضي قادمًا من ليل الفرنسي، وشارك مع الفريق في 12 مباراة حتى الآن، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف عام 2022.