كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 01:01 مساءً - أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 29/1/2019



ننشر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 29-1-2019، حيث ترواح سعر كيلو اللحم البرازيلى بين 75 و80 جنيهًا، وجاء سعر كيلو اللحم السودانى 75 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحم الهندي 75 جنيهًا. وبلغ سعر كيلو اللحم الضأن المستورد نحو 75 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الضأن 150 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم الجاموسي والبتلو نحو 160 جنيهًا، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحم الكندوز 150 جنيها، بينما بلغ سعر الجملي 125 جنيها، وسعر كيلو الكبدة البلدي 130 جنيها.

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