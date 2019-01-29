القبض على سيدة بالكويت باعت "لحظات حميمة" جمعتها بزوجها لمواقع إباحية

ألقت السلطات الأمنية في الكويت القبض على فتاة أسيوية، بعد زعم زوجها أنها تبيع لحظات حميمة جمعتهما لمواقع إباحية.

وكان الزوج قد تقدم ببلاغ يتهم فيه زوجته الأسيوية، بالتآمر مع عدد من الآسيويين في الكويت، من أجل بيع لحظات حميمة جمعت بينهما، لمواقع إباحية من أجل الحصول على المال.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، فإن رجل تقدم قبل 10 أيام ببلاغ ضد زوجته التي كانت متغيبة آنذاك، وأرفق بلاغة بأدلة تؤكد كلامه، متهما إياها ببيع لحظاتهما الخاصة لمواقع مشبوهة، مقابل المال، واكتشف الزوج ذلك بعد الزواج بعدة أشهر فقط.

وقال في بلاغه إن زوجته تتعامل مع آسيويين يشترون المقاطع التي صورتها من دون علمه مقابل مبالغ مالية، ليتم نشرها على المواقع المشبوهة، وأنه عثر على بعض الفيديوهات المرسلة إلى أشخاص لا يعرفهم".

وكانت الزوجة تغيبت بمجرد مواجهة زوجها لها، وتوجهت لسفارتها تطلب الحماية بعد أن اتهمت الزوج بالتعدي عليها بالضرب، وأخذت تصرخ بشكل هستيري، وتطلب توفير الحماية المناسبة لها.

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