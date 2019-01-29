مقتل طفلين على يد والديهما.. الأول جاء "سفاحا" والآخر صفع بسبب "البكاء"

الخوف من الفضيحة والبكاء تسببا في قتل رضيعين بمنطقة الحوامدية وأبو النمرس، صباح اليوم، مثل المتهمان بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة، حيث مثلت المتهمة "سارة" 22 سنة، أمام نيابة مركز الجيزة، وتم إعلانها بقرار إحالتها للمحاكمة الجنائية أمام الجنايات.

ونسبت النيابة لها تهمة القتل العمد، حيث جاء في تحقيقات النيابة وتحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة وضعت ابنها الرضيع "عمرو"، الذي لم يكمل شهره الخامس داخل برميل مياه بجوار حمام المنزل، بزاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس منتصف شهر نوفمبر الماضي، للتخلص من العار بعدما حملت فيه سفاحا.

وحينما كانت المتهمة تمثل أمام محقق النيابة في البدرشين، حضر "عمرو" 33 سنة إلى نيابة البدرشين، وتم إعلانه هو الآخر بقرار إحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، ونسبت النيابة للمتهم اتهامة بقتل ابنه الرضيع بعدما تعدي عليه بالضرب وصفعه بقوة حتى فارق الحياة، وألقي القبض عليه في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

التحريات والتحقيقات التى جرت بشأن الواقعة الأولى جاءت أن الأم هي مرتكبة الواقعة، وجاء في محضر الشرطة أنها اعترفت بتفاصيل الجريمة قائلة إن طفلها الرضيع الضحية ليس ابن زوجها فكان طفل سفاح نتيجة علاقة غير شرعية مع شاب، وإنها كانت حامل في شهر، وتزوجت من زوجها "نادر"، وكان سيكتب باسمه، إلا أنه عقب الولادة بـ4 أشهر تعرف الأخير على فتاة أخرى وبدأ يهددها بالطلاق وفضحها ومعايرتها بطفلها غير الشرعي فقررت قتله، وقامت بوضعه داخل برميل مياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ما جاء على لسان المتهمة، سجلته القوات تحت قيادة العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، وتم التحفظ عليها، وتم إخطار المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وانتقل رئيس نيابة الحوادث وناظر جثة الطفل، وقررت عرضه على الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، عقب ورود تقرير الطب الشرعي، تم إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية.

وحسب ما ورد في تحريات مباحث إدارة البحث الجنائي بالجيزة، وقادها المقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية، عن تفاصيل اتهام عامل بقتل ابنه الرضيع بسبب البكاء جاءت أن الأم فور عودتها ورؤيتها وجه الطفل سألت زوجها فأخبرها أنه ضربه لكثرة صراخه واتهمت زوجها بقتل طفلهما، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

وجاء في محضر الشرطة أن المتهم أقر بارتكاب الجريمة، وسجلت القوات اعترافات المتهم بارتكاب الواقعة، وعقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه تم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام الجنايات.

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