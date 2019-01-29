نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها بشعر منسدلًا بدون مكياج. وأغلقت "حلا"، التعليقات على الصورة، والتقطت أكثر من صورة "سيلفي"، بدون مكياج، وارتدت بلوفر شتوي وبنطلون جينز مقطع "يوزد". وكانت الفنانة حلا شيحة اعتذرت عن العمل مع النجم محمد رمضان في مسلسله الرمضاني القادم رغم تأكيده أكثر من مرة تعاونها معه، وأكدت "حلا"، أنها لم ترفض مسلسل رمضان بالذات، لكنها ترفض العودة من خلال التلفزيون بعد انقطاع دام 12 عاماً عن التمثيل، وتريد أن تكون عودتها إلى الفن سينمائية. ​

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| حلا شيحة تنشر صورة جديدة لها "ببنطلون مقطع".. وتغلق التعليقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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