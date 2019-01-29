"نهى" ترفع دعوى خلع ضد زوجها: "عايزني أنا ومراته التانية في سرير واحد"

بعد زواج دام لمدة 3 سنوات، قررت"نهى. ص"، صاحبة الـ30 عامًا، رفع دعوى خلع ضد زوجها "سيد. ك"، صاحب الـ36 عامًا، الذي يعمل حداد، بمحكة الأسرة في المنصورة، بعدما سئمت من العيش معه وأصبحت لا تطيق معاشرته بعد رغبته في الجمع بينها وبين زوجته الثانية في سريرٍ واحد كمحاولة لاستمتاع أكثر.

وبعد مرور عام على زواجهما تفاجئت الزوجة بزواجه من آخرى بحكم الشرع والقانون، وذكرت: "بعد 6 شهور زواج اكتشفت إنه بيشرب مخدرات وأنا مكنتش بطيق يقرب ليا وبقرف منه، ورفض إننا نجيب أطفال، حاولت كتير أتكلم معاه استجاب لفترة وبعد كده تفاجئت إنه متجوز من غيري، وجابها تسكن في نفس الشقة".

وتابعت: "لما رفضت الوضع ده قالى هسيبك زي البيت الوقف ومش هطلقك، حاولت استحمل الوضع واتأقلم على وجود غيري في حياته وفي بيتي كمان".

حاول الزوج الجمع بين الزوجتين في آن واحد وقالت: "سابنا فترة ومبقناش عارفين عنه حاجة ولما رجع بعد أسابيع طلب معاشرتنا احنا الاتنين في نفس الوقت، وكان بيطلب مننا نعمل حاجات غريبة".

وأضافت: "كان بيجي شارب مخدرات كل ليلة، ولما كنا بنرفض الوضع ده كان بيضربنا وبيربطنا في السرير وبيجردنا تمامًا من ملابسنا، ويقولنا علشان تكون كل واحدة شايفة اللى بيحصل إية".

​