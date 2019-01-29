بالفيديو| العرض مستمر.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ"جاكيت الهضبة" وموقف محرج

تستمر الفنانة دينا الشربيني بإثارتها الجدل حول علاقتها بالنجم عمرو دياب منذ اليوم الأول من بداية العام الجاري حتى الآن.

رصد "هن" أبرز المواقف المثيرة للجدل لـ"دينا" طوال شهر يناير الجاري، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

"جاكيت الهضبة"

ظهرت "دينا" مرتدية أزياء "كاجوال" تجمع بين الأبيض والأسود والرمادي، بالإضافة إلى سترة مصنوعة من الجلد، تشبه التي ظهر بها "دياب" في الملصق الدعائي لألبوم "أحلى وأحلى"، خلال تواجده معه في حفله الأخير بدبي.

جدل حول الحمل

ظهر الهضبة بإطلالة "كاجوال" محتضنًا "دينا" المطلة بفستان قصير متعدد الألوان دون أكتاف، ووضع يديه حول بطنها، خلال تواجدهما في عيد ميلاد أحد الأصدقاء بدبي، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل مع الصورة، فعلق المتابعون، "ده النونو باينه على وصول"، و"إنتي شكلك حامل"، و"هنقولك مبروك يا بابا قريب"، و"يا جماعة الصورة عادية مفيش حاجة".

موقف محرج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد الفنان عمرو دياب، بصحبة دينا الشربيني، ومجموعة من أصدقائهما خلال عيد الميلاد نفسه، وهما يرقُصان على أغنيته "بحبك أنا"، وحاولت إمساك يديه خلال الرقص، لكنه أزاحها وتجاهلها تمامًا، واستمر في التصفيق.

فستان الزفاف

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن حياتها الخاصة، خلال لقائها مع "الإمارات نيوز"، على هامش حضور العرض الخاص لفيلم "122"، في دبي، بصحبة أبطاله، من بينهم أمينة خليل وأحمد داوود.

وبسؤالها عن موعد إطلالتها بفستان الزفاف الأبيض، ظهر عليها التوتر، مجبية باللغة الإنجليزية: "في العرض المقبل"، وانهت الحوار.

يذكر أن الثنائي لاحقتهما شائعة الزواج منذ أكثر من عامين، وسط إنكارهما للأمر في البداية، على الرغم من تكرار ظهورهما العلني في العديد من الفعاليات الفنية.

​