رانيا علواني: "قريبا سيتم الإعلان عن مبادرة لعلاج السمنة"

قالت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس النواب المصري وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحث على ممارسة الرياضة هامة جدا.

وتابعت "علواني": "لما بنلعب رياضة الأمراض بتقل وبيتخفف العبء على الدولة في الصرف على العلاج، وسيتم الإعلان قريبا عن مستشفى معينة أطلقت مبادرة لعلاج السمنة، لأن السمنة تسبب أمراض كثيرة".

وأضافت "علواني" خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، ورحمة خالد، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc": "اللي وزنه كبير ومحتاج يخس كتير لازم يعمل عمليات".

وأكدت بنهاية حوارها أنها غير متفاجئة بأن تجلس أمام مذيعة من ذوي القدرات الخاصة، وقالت لرحمة خالد أول مذيعة من ذوي الاحتياجات الخاصة: "أنا فخورة جدا بيكي، ومش متفاجأة لأني شوفت ناس قبل كدا من ذوي القدرات الخاصة لأني عارفة إنهم ملتزمين وبينجحوا في المجال اللي بيحبوه".

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