دينا الشربيني تثير الجدل مجددا بظهورها بفستان "أحمر" بصحبة عمرو دياب

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة، تجمع النجم عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، خلال تواجدهما حاليًا في دبي.

وظهرت "دينا" بفستان أحمر، الذي تميز بأنه غير منقوش ودون أكمام، فصلا عن أنه "مكشوف"، فيما اختار "الهضبة" الظهور بإطلالة "سيمي فورمال".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع صورة الثنائي، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "لايقين على بعض"، و"مفيش مرة بيظهر فيها الهضبة إلا ودينا معاه"، و"أنتو هتعلنوا ارتباطكم إمتى".

يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني أثارت الجدل، عقب سؤالها عن موعد إطلالتها بفستان الزفاف الأبيض، مجبية باللغة الإنجليزية: "في العرض المقبل"، وانهت الحوار مع "الإمارات نيوز".

يذكر أن الثنائي لاحقتهما شائعة الزواج منذ أكثر من عامين، وسط إنكارهما للأمر في البداية، على الرغم من تكرار ظهورهما العلني في العديد من الفعاليات الفنية.

​