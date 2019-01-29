كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - بارتوميو: برشلونة يريد الثلاثية هذا الموسم وهذا ما سنفعله إذا ودعنا كأس الملك

بارتوميو

أكد رئيس نادي برشلونة "جوسيب ماريا بارتوميو" على أنهم يسعون إلى تحقيق جميع البطولات في الموسم الحالي.

ويتصدر البلوجرانا جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي، كما تأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لمواجهة فريق ليون.

ويوجه برشلونة خطر الخروج من كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام إشبيلية بهدفين دون رد في مباراة ذهاب ربع النهائي.

وقال "بارتوميو" في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الفريق يريد الفوز بكل شيء، الدوري الإسباني، كأس الملك، دوري الأبطال، نريد الفوز في كل المباريات".

وأضاف: "لقد فزنا بالثلاثية مرتين، ونريد تكرار ذلك، هذا أمر صعب، ولكننا فعلنا ذلك بالفعل مرتين، الفريق الذي نقوم ببناءه يسعى إلى الفوز بكل شيء، من الواضح أننا نريد الفوز بلقب دوري الأبطال، ولكن الطريق إلى ذلك صعب".

وواصل: "كما قال فالفيردي، فإن الدوري هو ما يمنح الفريق التوازن، عندما نفوز بدوري الأبطال دائمًا ما نحقق لقب الدوري".

وأردف: "مواجهة إشبيلية في الكأس؟ إذا قلبنا النتيجة في مباراة الإياب وتأهلنا سيكون أمرًا رائعًا، لكن إذا لم يتم ذلك، سنحاول مجددًا العام المقبل، كما قال بيكيه".