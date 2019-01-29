كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - بارتوميو يعلق على صفقة دي يونج ويكشف إمكانية ضم دي ليخت

دي ليخت

علّق رئيس نادي برشلونة "جوسيب ماريا بارتوميو" على مدى إمكانية التعاقد مع لاعب فريق أياكس "ماتياس دي ليخت" وذلك بعد حسم صفقة مواطنه "فرينكي دي يونج".

وكان النادي الكتالوني قد أعلن رسميًا، الأسبوع الماضي، توصله إلى اتفاق مع أياكس حول الحصول على خدمات "دي يونج" بداية من الموسم المقبل لمدة خمس سنوات.

ويتواجد "دي ليخت" أيضًا على رادار بطل الدوري الإسباني.

وقال "بارتوميو" في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "دي يونج لاعب أردناه منذ فترة طويلة، هو لاعب جيد جدًا، يلعب بشكل مختلف ويتناسب تمامًا مع أسلوب برشلونة".

وأضاف: "نحن ملزمون بالاستعداد للمستقبل، لقد تعاقدنا مع لاعبين شباب مثل ديمبيلي وتودبو وآرثر ودي يونج، نحن نبني فريقًا للمستقبل".

وعندما سُئل عن "دي ليخت"، أجاب: "نحن لا نغلق الباب أمام أي لاعب، رغم أنه لا يوجد شيء الآن، وإذا كان هناك شيئًا، لن نوضح ذلك".