كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - بارتوميو يحسم مستقبل ألبا وفالفيردي في برشلونة

ألبا وفالفيردي

تحدث رئيس نادي برشلونة "جوسيب ماريا بارتوميو" عن مستقبل مدرب الفريق الإسباني "إرنستو فالفيردي" واللاعب "جوردي ألبا".

وتنتشر الكثير من التكهنات حول مستقبل "فالفيردي" و"ألبا" في الكامب نو.

"فالفيردي" انتقل إلى الكامب نو بعد رحيل الإسباني "لويس إنريكي في عام 2017، وقاد البلوجرانا لتحقيق بطولتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

في حين أن العقد الحالي لـ"ألبا" سينتهي في 2020، ولم تتمكن إدارة النادي الكتالوني من التوصل إلى اتفاق معه بشأن تجديد تعاقده حتى الآن، مما أدى إلى ارتباطه بخطوة الرحيل.

وقال "بارتوميو" في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أريد من فالفيردي وألبا البقاء مع برشلونة".

وأضاف: "من الواضح أن فالفيردي سيستمر معنا لموسم ثالث، أعتقد أنه يُظهر الثقة أمام الجميع".

وواصل: "بالنسبة لألبا أتمنى أن يوقع عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات، آمل أن يعتزل هنا، في برشلونة".