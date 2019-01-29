كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - طبيب اسنان يتحرش بمريضته

اتهم شخص طبيب أسنان بالتحرش بزوجته عمدًا، بتوقيع كشف طبي "نساء" بحجة أن التهابا في المبيض وراء ألم أسنانها، وذلك داخل عيادته الخاصة.

وتلقى مدير أمن قنا، في مصر، إخطارًا باتهام طبيب أسنان بالكشف نساء على ربة منزل بفرشوط.

وبحسب صحيفة المصري اليوم، كشفت التحريات قيام أحد المواطنين بتقديم بلاغ ضد طبيب أسنان بمركز فرشوط يتهمه بالقيام بتوقيع الكشف الطبي عليها نساء دون وجه حق، بحجة أن آلام الأسنان ناتجة عن التهاب في المبيض، فتحرر محضر بالواقعة، وأحيل لنيابة فرشوط التي قررت التحفظ على الطبيب داخل مركز الشرطة في المحضر رقم 198 لسنة 2019 لحين ورود تحريات المباحث.

وكشفت ربة المنزل المجني عليها في تفاصيل واقعة هتك عرضها خلال تحقيقات النيابة، وقالت: "ذهبت إلى الطبيب للكشف على أسنانى لوجود ألم وعقب الكشف على الأسنان طلب مني كشف نساء وتوليد لوجود التهابات في المبايض فقلت له سأذهب إلى طبيب أمراض نساء للكشف عنده، فقال لي دي حاجة بسيطة متستاهلش، ثم قام بالكشف علىّ كطبيب أمراض نساء وتوليد، ولم يفعل شيئا إلا ما يقوم به طبيب أمراض النساء الذي أقوم بالعلاج عنده".

وأضافت ربة المنزل: "عقب عودتي للمنزل قمت بإخبار زوجي بما حدث، فرد بعصبية أن هذا خطأ، وقام بأخذي إلى مركز الشرطة والنيابة لتحرير محضر بالواقعة".

من جانبه، نفى الطبيب خلال التحقيقات الواقعة، مؤكدا أنه كشف على الأسنان فقط.