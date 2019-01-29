كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 11:35 صباحاً - مميش : مضاعفة إيرادات القناة بنسبة 100% فى 2023

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، أن إيرادات القناة شهدت تحسنا ملحوظا، موضحا أن هناك خطة لمضاعفة إيرادات القناة بنسبة 100% فى عام 2023 مقارنة بعام 2014.

وتابع مميش قائلا "تأخرنا كثيرا فى استغلال هذا الموقع العبقرى"، داعيا أعضاء مجلس النواب لزيارة المنطقة الاقتصادية للإطلاع على الإنجازات التى تحدث هناك، مؤكدا أن المستفيد الأكبر منها هو الشعب المصرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية هيئة قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية للقناة باعتبارها قاطرة تنمية مصر لخدمة السفن العابرة لأهميته فى تحقيق قيمة مضافة والمنافسة الدولية وتعظيم عوائد القناة.